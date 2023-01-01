بيزو تشيلي إلى ريال كمبودي

تحويل CLP إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
4655.01 khr

1.00000 CLP = 4.65501 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.06588.52441.43771.661730.965318.2024
1GBP1.154611.2297102.2151.660031.918711.1145421.0174
1USD0.938950.813206183.12151.349951.560310.906417.0915
1INR0.01129630.009783350.012030610.01624070.01877140.01090450.205621

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / ريال كمبوديا
1 CLP4.65501 KHR
5 CLP23.27505 KHR
10 CLP46.55010 KHR
20 CLP93.10020 KHR
50 CLP232.75050 KHR
100 CLP465.50100 KHR
250 CLP1163.75250 KHR
500 CLP2327.50500 KHR
1000 CLP4655.01000 KHR
2000 CLP9310.02000 KHR
5000 CLP23275.05000 KHR
10000 CLP46550.10000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Chilean Peso
1 KHR0.21482 CLP
5 KHR1.07411 CLP
10 KHR2.14822 CLP
20 KHR4.29644 CLP
50 KHR10.74110 CLP
100 KHR21.48220 CLP
250 KHR53.70550 CLP
500 KHR107.41100 CLP
1000 KHR214.82200 CLP
2000 KHR429.64400 CLP
5000 KHR1074.11000 CLP
10000 KHR2148.22000 CLP