Чилийские песо в камбоджийские риели

Сконвертируйте CLP в KHR по реальному обменному курсу

1 000 clp
4 358,11 khr

$1,000 CLP = ៛4,358 KHR

Среднерыночный курс в 21:10
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1 CLP в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,53224,5895
Низкий4,30134,2293
В среднем4,41054,4173
Изменить-1.35%2.61%
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Соотношение 1 CLP к KHR

За последние 30 дней максимальный курс CLP к KHR составил 4,5322, а минимальный — 4,3013. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,4105. Изменение курса CLP к KHR в процентном соотношении составило -1.35.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к KHR составил 4,5895, а минимальный — 4,2293. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,4173. Изменение курса CLP к KHR в процентном соотношении составило 2.61.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9871,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Камбоджийский риель
1 CLP4,35811 KHR
5 CLP21,79055 KHR
10 CLP43,58110 KHR
20 CLP87,16220 KHR
50 CLP217,90550 KHR
100 CLP435,81100 KHR
250 CLP1 089,52750 KHR
500 CLP2 179,05500 KHR
1000 CLP4 358,11000 KHR
2000 CLP8 716,22000 KHR
5000 CLP21 790,55000 KHR
10000 CLP43 581,10000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Чилийское песо
1 KHR0,22946 CLP
5 KHR1,14728 CLP
10 KHR2,29457 CLP
20 KHR4,58914 CLP
50 KHR11,47285 CLP
100 KHR22,94570 CLP
250 KHR57,36425 CLP
500 KHR114,72850 CLP
1000 KHR229,45700 CLP
2000 KHR458,91400 CLP
5000 KHR1 147,28500 CLP
10000 KHR2 294,57000 CLP