История обменного курса чилийское песо–камбоджийские риели

Обменный курс чилийское песо/камбоджийские риели сейчас составляет 4,358, отражая изменение в размере -1.953% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,536, и минимумом, равным 4,353, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.220% уменьшение стоимости.