20 بيزو تشيلي إلى ريال كمبودي

تحويل CLP إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ clp
٩٧٫٦١ khr

1.00000 CLP = 4.88067 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:24 UTC
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CLP إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079289.2861.46761.672530.9548518.5462
1GBP1.1696611.2623104.4341.71661.95631.1168521.6928
1USD0.92660.792205182.73351.35991.549790.8847517.1851
1INR0.01120.009575380.01208710.01643710.01873230.0106940.207716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / ريال كمبوديا
1 CLP4.88067 KHR
5 CLP24.40335 KHR
10 CLP48.80670 KHR
20 CLP97.61340 KHR
50 CLP244.03350 KHR
100 CLP488.06700 KHR
250 CLP1220.16750 KHR
500 CLP2440.33500 KHR
1000 CLP4880.67000 KHR
2000 CLP9761.34000 KHR
5000 CLP24403.35000 KHR
10000 CLP48806.70000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Chilean Peso
1 KHR0.20489 CLP
5 KHR1.02445 CLP
10 KHR2.04890 CLP
20 KHR4.09780 CLP
50 KHR10.24450 CLP
100 KHR20.48900 CLP
250 KHR51.22250 CLP
500 KHR102.44500 CLP
1000 KHR204.89000 CLP
2000 KHR409.78000 CLP
5000 KHR1024.45000 CLP
10000 KHR2048.90000 CLP