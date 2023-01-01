بيزو تشيلي إلى فرنك سويسري

تحويل CLP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
1.03 chf

1.00000 CLP = 0.00103 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الفرنك السويسري
1 CLP0.00103 CHF
5 CLP0.00513 CHF
10 CLP0.01025 CHF
20 CLP0.02051 CHF
50 CLP0.05127 CHF
100 CLP0.10254 CHF
250 CLP0.25634 CHF
500 CLP0.51268 CHF
1000 CLP1.02536 CHF
2000 CLP2.05072 CHF
5000 CLP5.12680 CHF
10000 CLP10.25360 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chilean Peso
1 CHF975.26900 CLP
5 CHF4876.34500 CLP
10 CHF9752.69000 CLP
20 CHF19505.38000 CLP
50 CHF48763.45000 CLP
100 CHF97526.90000 CLP
250 CHF243817.25000 CLP
500 CHF487634.50000 CLP
1000 CHF975269.00000 CLP
2000 CHF1950538.00000 CLP
5000 CHF4876345.00000 CLP
10000 CHF9752690.00000 CLP