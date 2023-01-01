ألف بيزو تشيلي إلى فرنك سويسري

تحويل CLP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٫٠٤ chf

1.00000 CLP = 0.00104 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:28 UTC
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CLP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.34031.468321.671750.955118.4906
1GBP1.1695911.2634104.4921.717341.955271.1170821.6266
1USD0.925750.791515182.70721.35931.547630.8842517.1178
1INR0.01119320.009570090.012090810.01643510.01871210.01069130.206969

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الفرنك السويسري
1 CLP0.00104 CHF
5 CLP0.00520 CHF
10 CLP0.01039 CHF
20 CLP0.02078 CHF
50 CLP0.05196 CHF
100 CLP0.10392 CHF
250 CLP0.25980 CHF
500 CLP0.51960 CHF
1000 CLP1.03919 CHF
2000 CLP2.07838 CHF
5000 CLP5.19595 CHF
10000 CLP10.39190 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chilean Peso
1 CHF962.28400 CLP
5 CHF4811.42000 CLP
10 CHF9622.84000 CLP
20 CHF19245.68000 CLP
50 CHF48114.20000 CLP
100 CHF96228.40000 CLP
250 CHF240571.00000 CLP
500 CHF481142.00000 CLP
1000 CHF962284.00000 CLP
2000 CHF1924568.00000 CLP
5000 CHF4811420.00000 CLP
10000 CHF9622840.00000 CLP