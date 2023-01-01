20 بيزو تشيلي إلى فرنك سويسري

تحويل CLP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ clp
٠٫٠٢ chf

1.00000 CLP = 0.00104 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:29 UTC
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CLP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.33921.468211.671490.955218.4898
1GBP1.1695911.2634104.4911.717211.954971.1171921.6256
1USD0.925750.791515182.70621.35921.547390.884317.117
1INR0.01119330.00957020.01209110.01643410.01870950.01069210.206962

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الفرنك السويسري
1 CLP0.00104 CHF
5 CLP0.00520 CHF
10 CLP0.01040 CHF
20 CLP0.02079 CHF
50 CLP0.05198 CHF
100 CLP0.10397 CHF
250 CLP0.25992 CHF
500 CLP0.51984 CHF
1000 CLP1.03968 CHF
2000 CLP2.07936 CHF
5000 CLP5.19840 CHF
10000 CLP10.39680 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chilean Peso
1 CHF961.83400 CLP
5 CHF4809.17000 CLP
10 CHF9618.34000 CLP
20 CHF19236.68000 CLP
50 CHF48091.70000 CLP
100 CHF96183.40000 CLP
250 CHF240458.50000 CLP
500 CHF480917.00000 CLP
1000 CHF961834.00000 CLP
2000 CHF1923668.00000 CLP
5000 CHF4809170.00000 CLP
10000 CHF9618340.00000 CLP