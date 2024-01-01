Чилийские песо в швейцарские франки

Сконвертируйте CLP в CHF по реальному обменному курсу

1 000 clp
0,94 chf

$1,000 CLP = SFr.0,0009434 CHF

Среднерыночный курс в 04:41
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00100,0010
Низкий0,00090,0009
В среднем0,00100,0010
Изменить-0.53%-0.92%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к CHF

За последние 30 дней максимальный курс CLP к CHF составил 0,0010, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса CLP к CHF в процентном соотношении составило -0.53.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к CHF составил 0,0010, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса CLP к CHF в процентном соотношении составило -0.92.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9871,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,282,147
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3821,234

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Швейцарский франк
1 CLP0,00094 CHF
5 CLP0,00472 CHF
10 CLP0,00943 CHF
20 CLP0,01887 CHF
50 CLP0,04717 CHF
100 CLP0,09434 CHF
250 CLP0,23585 CHF
500 CLP0,47170 CHF
1000 CLP0,94341 CHF
2000 CLP1,88682 CHF
5000 CLP4,71705 CHF
10000 CLP9,43409 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Чилийское песо
1 CHF1 059,99000 CLP
5 CHF5 299,95000 CLP
10 CHF10 599,90000 CLP
20 CHF21 199,80000 CLP
50 CHF52 999,50000 CLP
100 CHF105 999,00000 CLP
250 CHF264 997,50000 CLP
500 CHF529 995,00000 CLP
1000 CHF1 059 990,00000 CLP
2000 CHF2 119 980,00000 CLP
5000 CHF5 299 950,00000 CLP
10000 CHF10 599 900,00000 CLP