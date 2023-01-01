بيزو تشيلي إلى أرياري مدغشقري

تحويل CLP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
5128 mga

1.00000 CLP = 5.12821 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 7:46 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MGA
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.56071.437381.661520.96518.2109
1GBP1.155211.2305102.3041.660441.919361.1147721.0369
1USD0.93880.812678183.141.34941.559820.9059517.0962
1INR0.01129170.009774810.012027910.01623050.01876140.01089670.205631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / أرياري مدغشقر
1 CLP5.12821 MGA
5 CLP25.64105 MGA
10 CLP51.28210 MGA
20 CLP102.56420 MGA
50 CLP256.41050 MGA
100 CLP512.82100 MGA
250 CLP1282.05250 MGA
500 CLP2564.10500 MGA
1000 CLP5128.21000 MGA
2000 CLP10256.42000 MGA
5000 CLP25641.05000 MGA
10000 CLP51282.10000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Chilean Peso
1 MGA0.19500 CLP
5 MGA0.97500 CLP
10 MGA1.95000 CLP
20 MGA3.90000 CLP
50 MGA9.75000 CLP
100 MGA19.50000 CLP
250 MGA48.75000 CLP
500 MGA97.50000 CLP
1000 MGA195.00000 CLP
2000 MGA390.00000 CLP
5000 MGA975.00000 CLP
10000 MGA1950.00000 CLP