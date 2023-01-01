بيزو تشيلي إلى أوقية موريتانية

تحويل CLP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٤٢٫٩٧ mru

1.00000 CLP = 0.04297 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 7:47 UTC
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CLP إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.56071.437381.661520.96518.2109
1GBP1.155211.2305102.3041.660441.919361.1147721.0369
1USD0.93880.812678183.141.34941.559820.9059517.0962
1INR0.01129170.009774810.012027910.01623050.01876140.01089670.205631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Mauritanian Ouguiya
1 CLP0.04297 MRU
5 CLP0.21484 MRU
10 CLP0.42967 MRU
20 CLP0.85934 MRU
50 CLP2.14836 MRU
100 CLP4.29671 MRU
250 CLP10.74178 MRU
500 CLP21.48355 MRU
1000 CLP42.96710 MRU
2000 CLP85.93420 MRU
5000 CLP214.83550 MRU
10000 CLP429.67100 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Chilean Peso
1 MRU23.27360 CLP
5 MRU116.36800 CLP
10 MRU232.73600 CLP
20 MRU465.47200 CLP
50 MRU1163.68000 CLP
100 MRU2327.36000 CLP
250 MRU5818.40000 CLP
500 MRU11636.80000 CLP
1000 MRU23273.60000 CLP
2000 MRU46547.20000 CLP
5000 MRU116368.00000 CLP
10000 MRU232736.00000 CLP