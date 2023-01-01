2000 بيزو تشيلي إلى أوقية موريتانية

تحويل CLP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

2000 clp
89.09 mru

1.00000 CLP = 0.04455 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 14:46 UTC
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CLP إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.078989.26331.467631.670770.95518.5381
1GBP1.1701411.2625104.4541.717381.955091.1174821.6928
1USD0.926850.792079182.73551.36031.548590.885217.1824
1INR0.01120280.009573630.012086710.01644160.01871730.01069920.207679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Mauritanian Ouguiya
1 CLP0.04455 MRU
5 CLP0.22273 MRU
10 CLP0.44545 MRU
20 CLP0.89090 MRU
50 CLP2.22726 MRU
100 CLP4.45452 MRU
250 CLP11.13630 MRU
500 CLP22.27260 MRU
1000 CLP44.54520 MRU
2000 CLP89.09040 MRU
5000 CLP222.72600 MRU
10000 CLP445.45200 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Chilean Peso
1 MRU22.44910 CLP
5 MRU112.24550 CLP
10 MRU224.49100 CLP
20 MRU448.98200 CLP
50 MRU1122.45500 CLP
100 MRU2244.91000 CLP
250 MRU5612.27500 CLP
500 MRU11224.55000 CLP
1000 MRU22449.10000 CLP
2000 MRU44898.20000 CLP
5000 MRU112245.50000 CLP
10000 MRU224491.00000 CLP