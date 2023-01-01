دولار أسترالي إلى أوقية موريتانية

تحويل AUD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٤٬٣٦٩ mru

1.00000 AUD = 24.36900 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 2:0 UTC
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AUD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.433951.656880.957118.2154
1GBP1.1580811.232102.1641.660671.918851.108421.0955
1USD0.940.811688182.9251.347951.557510.899717.123
1INR0.01133590.009788220.012059110.0162550.01878220.01084960.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Mauritanian Ouguiya
1 AUD24.36900 MRU
5 AUD121.84500 MRU
10 AUD243.69000 MRU
20 AUD487.38000 MRU
50 AUD1218.45000 MRU
100 AUD2436.90000 MRU
250 AUD6092.25000 MRU
500 AUD12184.50000 MRU
1000 AUD24369.00000 MRU
2000 AUD48738.00000 MRU
5000 AUD121845.00000 MRU
10000 AUD243690.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار أسترالي
1 MRU0.04104 AUD
5 MRU0.20518 AUD
10 MRU0.41036 AUD
20 MRU0.82071 AUD
50 MRU2.05179 AUD
100 MRU4.10357 AUD
250 MRU10.25892 AUD
500 MRU20.51785 AUD
1000 MRU41.03570 AUD
2000 MRU82.07140 AUD
5000 MRU205.17850 AUD
10000 MRU410.35700 AUD