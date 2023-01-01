دولار أسترالي إلى أوقية موريتانية
تحويل AUD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Mauritanian Ouguiya
|1 AUD
|24.36900 MRU
|5 AUD
|121.84500 MRU
|10 AUD
|243.69000 MRU
|20 AUD
|487.38000 MRU
|50 AUD
|1218.45000 MRU
|100 AUD
|2436.90000 MRU
|250 AUD
|6092.25000 MRU
|500 AUD
|12184.50000 MRU
|1000 AUD
|24369.00000 MRU
|2000 AUD
|48738.00000 MRU
|5000 AUD
|121845.00000 MRU
|10000 AUD
|243690.00000 MRU