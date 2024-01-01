10 أوقية موريتانية إلى دولار أسترالي

تحويل MRU إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

10 mru
0.38 aud

1.00000 MRU = 0.03845 AUD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار أسترالي
1 MRU0.03845 AUD
5 MRU0.19224 AUD
10 MRU0.38448 AUD
20 MRU0.76896 AUD
50 MRU1.92241 AUD
100 MRU3.84482 AUD
250 MRU9.61205 AUD
500 MRU19.22410 AUD
1000 MRU38.44820 AUD
2000 MRU76.89640 AUD
5000 MRU192.24100 AUD
10000 MRU384.48200 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Mauritanian Ouguiya
1 AUD26.00900 MRU
5 AUD130.04500 MRU
10 AUD260.09000 MRU
20 AUD520.18000 MRU
50 AUD1300.45000 MRU
100 AUD2600.90000 MRU
250 AUD6502.25000 MRU
500 AUD13004.50000 MRU
1000 AUD26009.00000 MRU
2000 AUD52018.00000 MRU
5000 AUD130045.00000 MRU
10000 AUD260090.00000 MRU