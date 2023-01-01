أوقية موريتانية إلى ين ياباني

تحويل MRU إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
3879 jpy

1.00000 MRU = 3.87896 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:56 UTC
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MRU إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661960.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916741.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559210.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.0187570.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / ين ياباني
1 MRU3.87896 JPY
5 MRU19.39480 JPY
10 MRU38.78960 JPY
20 MRU77.57920 JPY
50 MRU193.94800 JPY
100 MRU387.89600 JPY
250 MRU969.74000 JPY
500 MRU1939.48000 JPY
1000 MRU3878.96000 JPY
2000 MRU7757.92000 JPY
5000 MRU19394.80000 JPY
10000 MRU38789.60000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Mauritanian Ouguiya
100 JPY25.78010 MRU
1000 JPY257.80100 MRU
1500 JPY386.70150 MRU
2000 JPY515.60200 MRU
3000 JPY773.40300 MRU
5000 JPY1289.00500 MRU
5400 JPY1392.12540 MRU
10000 JPY2578.01000 MRU
15000 JPY3867.01500 MRU
20000 JPY5156.02000 MRU
25000 JPY6445.02500 MRU
30000 JPY7734.03000 MRU