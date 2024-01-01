10 آلاف أوقية موريتانية إلى ين ياباني

تحويل MRU إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mru
37,663 jpy

1.00000 MRU = 3.76629 JPY

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / ين ياباني
1 MRU3.76629 JPY
5 MRU18.83145 JPY
10 MRU37.66290 JPY
20 MRU75.32580 JPY
50 MRU188.31450 JPY
100 MRU376.62900 JPY
250 MRU941.57250 JPY
500 MRU1883.14500 JPY
1000 MRU3766.29000 JPY
2000 MRU7532.58000 JPY
5000 MRU18831.45000 JPY
10000 MRU37662.90000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Mauritanian Ouguiya
100 JPY26.55130 MRU
1000 JPY265.51300 MRU
1500 JPY398.26950 MRU
2000 JPY531.02600 MRU
3000 JPY796.53900 MRU
5000 JPY1327.56500 MRU
5400 JPY1433.77020 MRU
10000 JPY2655.13000 MRU
15000 JPY3982.69500 MRU
20000 JPY5310.26000 MRU
25000 JPY6637.82500 MRU
30000 JPY7965.39000 MRU