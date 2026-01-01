يوان صيني إلى أوقية موريتانية

حوّل CNY إلى MRU بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
¥1 CNY = 5.940 MRU

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CNY إلى MRU،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CNY إلى MRU متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CNY إلى MRU اليوم

CNYMRU
1 CNY5.94 MRU
5 CNY29.70 MRU
10 CNY59.40 MRU
20 CNY118.81 MRU
50 CNY297.02 MRU
100 CNY594.04 MRU
250 CNY1,485.10 MRU
500 CNY2,970.21 MRU
1000 CNY5,940.41 MRU
2000 CNY11,880.82 MRU
5000 CNY29,702.05 MRU
10000 CNY59,404.10 MRU
MRUCNY
1 MRU0.17 CNY
5 MRU0.84 CNY
10 MRU1.68 CNY
20 MRU3.37 CNY
50 MRU8.42 CNY
100 MRU16.83 CNY
250 MRU42.08 CNY
500 MRU84.17 CNY
1000 MRU168.34 CNY
2000 MRU336.68 CNY
5000 MRU841.69 CNY
10000 MRU1,683.39 CNY

الأسئلة الشائعة