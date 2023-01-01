يوان صيني إلى أوقية موريتانية

تحويل CNY إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
5253.61 mru

1.00000 CNY = 5.25361 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 8:4 UTC
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CNY إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59621.437391.66220.9649518.2107
1GBP1.155611.23165102.3831.661061.920851.115121.0445
1USD0.93830.811919183.12651.348651.559580.905317.0864
1INR0.01128720.009767270.012029910.01622410.01876150.01089060.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mauritanian Ouguiya
1 CNY5.25361 MRU
5 CNY26.26805 MRU
10 CNY52.53610 MRU
20 CNY105.07220 MRU
50 CNY262.68050 MRU
100 CNY525.36100 MRU
250 CNY1313.40250 MRU
500 CNY2626.80500 MRU
1000 CNY5253.61000 MRU
2000 CNY10507.22000 MRU
5000 CNY26268.05000 MRU
10000 CNY52536.10000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Chinese Yuan RMB
1 MRU0.19034 CNY
5 MRU0.95172 CNY
10 MRU1.90345 CNY
20 MRU3.80690 CNY
50 MRU9.51725 CNY
100 MRU19.03450 CNY
250 MRU47.58625 CNY
500 MRU95.17250 CNY
1000 MRU190.34500 CNY
2000 MRU380.69000 CNY
5000 MRU951.72500 CNY
10000 MRU1903.45000 CNY