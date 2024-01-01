500 يوان صيني إلى أوقية موريتانية

تحويل CNY إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

500 cny
2,757.93 mru

¥1.000 CNY = UM5.516 MRU

Mid-market exchange rate at 09:39
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CNY إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9150.7841.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1780.965
1 EUR1.0938.5181.510.8571.65691.7391.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mauritanian Ouguiya
1 CNY٥٫٥١٥٨٦ MRU
5 CNY٢٧٫٥٧٩٣٠ MRU
10 CNY٥٥٫١٥٨٦٠ MRU
20 CNY١١٠٫٣١٧٢٠ MRU
50 CNY٢٧٥٫٧٩٣٠٠ MRU
100 CNY٥٥١٫٥٨٦٠٠ MRU
250 CNY١٬٣٧٨٫٩٦٥٠٠ MRU
500 CNY٢٬٧٥٧٫٩٣٠٠٠ MRU
1000 CNY٥٬٥١٥٫٨٦٠٠٠ MRU
2000 CNY١١٬٠٣١٫٧٢٠٠٠ MRU
5000 CNY٢٧٬٥٧٩٫٣٠٠٠٠ MRU
10000 CNY٥٥٬١٥٨٫٦٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Chinese Yuan RMB
1 MRU٠٫١٨١٣٠ CNY
5 MRU٠٫٩٠٦٤٨ CNY
10 MRU١٫٨١٢٩٥ CNY
20 MRU٣٫٦٢٥٩٠ CNY
50 MRU٩٫٠٦٤٧٥ CNY
100 MRU١٨٫١٢٩٥٠ CNY
250 MRU٤٥٫٣٢٣٧٥ CNY
500 MRU٩٠٫٦٤٧٥٠ CNY
1000 MRU١٨١٫٢٩٥٠٠ CNY
2000 MRU٣٦٢٫٥٩٠٠٠ CNY
5000 MRU٩٠٦٫٤٧٥٠٠ CNY
10000 MRU١٬٨١٢٫٩٥٠٠٠ CNY