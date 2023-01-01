روبية هندية إلى أوقية موريتانية

تحويل INR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٬٥٧٧٫٠٣ mru

1.00000 INR = 0.45770 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 1:6 UTC
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INR إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063188.15761.433751.654630.957218.2092
1GBP1.1580811.23115102.0931.660391.916191.1085121.0876
1USD0.940650.812249182.9251.348651.556420.900417.1284
1INR0.01134330.009794980.012059110.01626350.0187690.0108580.206553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Mauritanian Ouguiya
1 INR0.45770 MRU
5 INR2.28852 MRU
10 INR4.57703 MRU
20 INR9.15406 MRU
50 INR22.88515 MRU
100 INR45.77030 MRU
250 INR114.42575 MRU
500 INR228.85150 MRU
1000 INR457.70300 MRU
2000 INR915.40600 MRU
5000 INR2288.51500 MRU
10000 INR4577.03000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الروبية الهندية
1 MRU2.18482 INR
5 MRU10.92410 INR
10 MRU21.84820 INR
20 MRU43.69640 INR
50 MRU109.24100 INR
100 MRU218.48200 INR
250 MRU546.20500 INR
500 MRU1092.41000 INR
1000 MRU2184.82000 INR
2000 MRU4369.64000 INR
5000 MRU10924.10000 INR
10000 MRU21848.20000 INR