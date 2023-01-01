ليف بلغاري إلى أوقية موريتانية

تحويل BGN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
20639.50 mru

1.00000 BGN = 20.63950 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 5:4 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BGN إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 MRU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0635588.36241.434781.660110.9572518.2168
1GBP1.1582811.2319102.3491.661891.922891.1087621.1004
1USD0.940250.811754183.08251.349051.560910.9000517.1283
1INR0.0113170.009770460.012036210.01623750.01878750.01083320.20616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

BGN إلى USD

BGN إلى EUR

BGN إلى NZD

BGN إلى CAD

BGN إلى AUD

BGN إلى SGD

BGN إلى GBP

BGN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لياف بلغاري / Mauritanian Ouguiya
1 BGN20.63950 MRU
5 BGN103.19750 MRU
10 BGN206.39500 MRU
20 BGN412.79000 MRU
50 BGN1031.97500 MRU
100 BGN2063.95000 MRU
250 BGN5159.87500 MRU
500 BGN10319.75000 MRU
1000 BGN20639.50000 MRU
2000 BGN41279.00000 MRU
5000 BGN103197.50000 MRU
10000 BGN206395.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / لياف بلغاري
1 MRU0.04845 BGN
5 MRU0.24225 BGN
10 MRU0.48451 BGN
20 MRU0.96902 BGN
50 MRU2.42254 BGN
100 MRU4.84508 BGN
250 MRU12.11270 BGN
500 MRU24.22540 BGN
1000 MRU48.45080 BGN
2000 MRU96.90160 BGN
5000 MRU242.25400 BGN
10000 MRU484.50800 BGN