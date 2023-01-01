فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية

تحويل CHF إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
42186.30 mru

1.00000 CHF = 42.18630 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 2:16 UTC
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CHF إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434621.656780.957218.2206
1GBP1.1581411.23215102.1761.661491.918791.1085821.102
1USD0.939950.811589182.9251.348451.557270.899717.1262
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626110.01877920.01084960.206526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritanian Ouguiya
1 CHF42.18630 MRU
5 CHF210.93150 MRU
10 CHF421.86300 MRU
20 CHF843.72600 MRU
50 CHF2109.31500 MRU
100 CHF4218.63000 MRU
250 CHF10546.57500 MRU
500 CHF21093.15000 MRU
1000 CHF42186.30000 MRU
2000 CHF84372.60000 MRU
5000 CHF210931.50000 MRU
10000 CHF421863.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الفرنك السويسري
1 MRU0.02370 CHF
5 MRU0.11852 CHF
10 MRU0.23704 CHF
20 MRU0.47409 CHF
50 MRU1.18522 CHF
100 MRU2.37044 CHF
250 MRU5.92610 CHF
500 MRU11.85220 CHF
1000 MRU23.70440 CHF
2000 MRU47.40880 CHF
5000 MRU118.52200 CHF
10000 MRU237.04400 CHF