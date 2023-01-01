فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية
تحويل CHF إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الفرنك السويسري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritanian Ouguiya
|1 CHF
|42.18630 MRU
|5 CHF
|210.93150 MRU
|10 CHF
|421.86300 MRU
|20 CHF
|843.72600 MRU
|50 CHF
|2109.31500 MRU
|100 CHF
|4218.63000 MRU
|250 CHF
|10546.57500 MRU
|500 CHF
|21093.15000 MRU
|1000 CHF
|42186.30000 MRU
|2000 CHF
|84372.60000 MRU
|5000 CHF
|210931.50000 MRU
|10000 CHF
|421863.00000 MRU