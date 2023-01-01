5000 فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية

تحويل CHF إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ chf
٢٢٥٬٧٧٨٫٥٠ mru

1.00000 CHF = 45.15570 MRU

Mid-market exchange rate at 11:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857251.0784589.92491.463891.631910.943618.7869
1 GBP1.1665211.258104.8961.707611.903611.1007321.9147
1 USD0.927250.794913183.38351.35741.51320.8749517.4203
1 INR0.01112040.009533210.011992810.0162790.01814750.01049310.208918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritanian Ouguiya
1 CHF45.15570 MRU
5 CHF225.77850 MRU
10 CHF451.55700 MRU
20 CHF903.11400 MRU
50 CHF2257.78500 MRU
100 CHF4515.57000 MRU
250 CHF11288.92500 MRU
500 CHF22577.85000 MRU
1000 CHF45155.70000 MRU
2000 CHF90311.40000 MRU
5000 CHF225778.50000 MRU
10000 CHF451557.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الفرنك السويسري
1 MRU0.02215 CHF
5 MRU0.11073 CHF
10 MRU0.22146 CHF
20 MRU0.44291 CHF
50 MRU1.10728 CHF
100 MRU2.21456 CHF
250 MRU5.53640 CHF
500 MRU11.07280 CHF
1000 MRU22.14560 CHF
2000 MRU44.29120 CHF
5000 MRU110.72800 CHF
10000 MRU221.45600 CHF