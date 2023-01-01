ألف فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية

تحويل CHF إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٥٬١٥٣٫١٠ mru

1.00000 CHF = 45.15310 MRU

Mid-market exchange rate at 11:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85731.078489.92291.463931.631960.943618.7886
1 GBP1.1664511.25795104.8951.707671.903681.1006621.9169
1 USD0.92730.794944183.38551.35751.513320.87517.4227
1 INR0.01112060.009533360.011992510.01627980.01814840.01049340.208942

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritanian Ouguiya
1 CHF45.15310 MRU
5 CHF225.76550 MRU
10 CHF451.53100 MRU
20 CHF903.06200 MRU
50 CHF2257.65500 MRU
100 CHF4515.31000 MRU
250 CHF11288.27500 MRU
500 CHF22576.55000 MRU
1000 CHF45153.10000 MRU
2000 CHF90306.20000 MRU
5000 CHF225765.50000 MRU
10000 CHF451531.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الفرنك السويسري
1 MRU0.02215 CHF
5 MRU0.11073 CHF
10 MRU0.22147 CHF
20 MRU0.44294 CHF
50 MRU1.10735 CHF
100 MRU2.21469 CHF
250 MRU5.53673 CHF
500 MRU11.07345 CHF
1000 MRU22.14690 CHF
2000 MRU44.29380 CHF
5000 MRU110.73450 CHF
10000 MRU221.46900 CHF