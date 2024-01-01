5000 أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري

تحويل MRU إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mru
110.81 chf

1.00000 MRU = 0.02216 CHF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الفرنك السويسري
1 MRU0.02216 CHF
5 MRU0.11081 CHF
10 MRU0.22162 CHF
20 MRU0.44323 CHF
50 MRU1.10807 CHF
100 MRU2.21615 CHF
250 MRU5.54038 CHF
500 MRU11.08075 CHF
1000 MRU22.16150 CHF
2000 MRU44.32300 CHF
5000 MRU110.80750 CHF
10000 MRU221.61500 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritanian Ouguiya
1 CHF45.12340 MRU
5 CHF225.61700 MRU
10 CHF451.23400 MRU
20 CHF902.46800 MRU
50 CHF2256.17000 MRU
100 CHF4512.34000 MRU
250 CHF11280.85000 MRU
500 CHF22561.70000 MRU
1000 CHF45123.40000 MRU
2000 CHF90246.80000 MRU
5000 CHF225617.00000 MRU
10000 CHF451234.00000 MRU