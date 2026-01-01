الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أوقية موريتانية

حوّل CZK إلى MRU بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 1.918 MRU

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى MRU،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى MRU متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى MRU اليوم

CZKMRU
1 CZK1.92 MRU
5 CZK9.59 MRU
10 CZK19.18 MRU
20 CZK38.36 MRU
50 CZK95.91 MRU
100 CZK191.81 MRU
250 CZK479.53 MRU
500 CZK959.06 MRU
1000 CZK1,918.12 MRU
2000 CZK3,836.24 MRU
5000 CZK9,590.60 MRU
10000 CZK19,181.20 MRU
MRUCZK
1 MRU0.52 CZK
5 MRU2.61 CZK
10 MRU5.21 CZK
20 MRU10.43 CZK
50 MRU26.07 CZK
100 MRU52.13 CZK
250 MRU130.34 CZK
500 MRU260.67 CZK
1000 MRU521.34 CZK
2000 MRU1,042.69 CZK
5000 MRU2,606.72 CZK
10000 MRU5,213.43 CZK

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