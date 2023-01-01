الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أوقية موريتانية

تحويل CZK إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٦٬٦١٠٫٨٠ mru

1.00000 CZK = 1.66108 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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CZK إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mauritanian Ouguiya
1 CZK1.66108 MRU
5 CZK8.30540 MRU
10 CZK16.61080 MRU
20 CZK33.22160 MRU
50 CZK83.05400 MRU
100 CZK166.10800 MRU
250 CZK415.27000 MRU
500 CZK830.54000 MRU
1000 CZK1661.08000 MRU
2000 CZK3322.16000 MRU
5000 CZK8305.40000 MRU
10000 CZK16610.80000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MRU0.60202 CZK
5 MRU3.01009 CZK
10 MRU6.02019 CZK
20 MRU12.04038 CZK
50 MRU30.10095 CZK
100 MRU60.20190 CZK
250 MRU150.50475 CZK
500 MRU301.00950 CZK
1000 MRU602.01900 CZK
2000 MRU1204.03800 CZK
5000 MRU3010.09500 CZK
10000 MRU6020.19000 CZK