100 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أوقية موريتانية

تحويل CZK إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

100 czk
171.89 mru

Kč1.000 CZK = UM1.719 MRU

Mid-market exchange rate at 21:42
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CZK إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.994.30791.79336.6840.946
1 USD0.91510.7831,370.223.93983.96333.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.095.029107.17942.8331.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mauritanian Ouguiya
1 CZK١٫٧١٨٨٨ MRU
5 CZK٨٫٥٩٤٤٠ MRU
10 CZK١٧٫١٨٨٨٠ MRU
20 CZK٣٤٫٣٧٧٦٠ MRU
50 CZK٨٥٫٩٤٤٠٠ MRU
100 CZK١٧١٫٨٨٨٠٠ MRU
250 CZK٤٢٩٫٧٢٠٠٠ MRU
500 CZK٨٥٩٫٤٤٠٠٠ MRU
1000 CZK١٬٧١٨٫٨٨٠٠٠ MRU
2000 CZK٣٬٤٣٧٫٧٦٠٠٠ MRU
5000 CZK٨٬٥٩٤٫٤٠٠٠٠ MRU
10000 CZK١٧٬١٨٨٫٨٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MRU٠٫٥٨١٧٧ CZK
5 MRU٢٫٩٠٨٨٧ CZK
10 MRU٥٫٨١٧٧٣ CZK
20 MRU١١٫٦٣٥٤٦ CZK
50 MRU٢٩٫٠٨٨٦٥ CZK
100 MRU٥٨٫١٧٧٣٠ CZK
250 MRU١٤٥٫٤٤٣٢٥ CZK
500 MRU٢٩٠٫٨٨٦٥٠ CZK
1000 MRU٥٨١٫٧٧٣٠٠ CZK
2000 MRU١٬١٦٣٫٥٤٦٠٠ CZK
5000 MRU٢٬٩٠٨٫٨٦٥٠٠ CZK
10000 MRU٥٬٨١٧٫٧٣٠٠٠ CZK