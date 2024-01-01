Чешские кроны в мавританские угии

Сконвертируйте CZK в MRU по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = UM1,687 MRU

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к MRU

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 CZK в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,71711,7730
Низкий1,68451,6845
В среднем1,70241,7319
Изменение-1.18%-1.63%
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Соотношение 1 CZK к MRU

За последние 30 дней максимальный курс CZK к MRU составил 1,7171, а минимальный — 1,6845. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7024. Изменение курса CZK к MRU в процентном соотношении составило -1.18.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к MRU составил 1,7730, а минимальный — 1,6845. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7319. Изменение курса CZK к MRU в процентном соотношении составило -1.63.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Мавританская угия
1 CZK1,68711 MRU
5 CZK8,43555 MRU
10 CZK16,87110 MRU
20 CZK33,74220 MRU
50 CZK84,35550 MRU
100 CZK168,71100 MRU
250 CZK421,77750 MRU
500 CZK843,55500 MRU
1000 CZK1 687,11000 MRU
2000 CZK3 374,22000 MRU
5000 CZK8 435,55000 MRU
10000 CZK16 871,10000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Чешская крона
1 MRU0,59273 CZK
5 MRU2,96364 CZK
10 MRU5,92729 CZK
20 MRU11,85458 CZK
50 MRU29,63645 CZK
100 MRU59,27290 CZK
250 MRU148,18225 CZK
500 MRU296,36450 CZK
1000 MRU592,72900 CZK
2000 MRU1 185,45800 CZK
5000 MRU2 963,64500 CZK
10000 MRU5 927,29000 CZK