Евро в мавританские угии
Сконвертируйте EUR в MRU по реальному обменному курсу
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|1 EUR в MRU
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|43,1966
|43,1979
|Низкий
|41,9803
|41,9803
|В среднем
|42,5678
|42,6025
|Изменить
|2.28%
|2.40%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к MRU
За последние 30 дней максимальный курс EUR к MRU составил 43,1966, а минимальный — 41,9803. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 42,5678. Изменение курса EUR к MRU в процентном соотношении составило 2.28.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к MRU составил 43,1979, а минимальный — 41,9803. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 42,6025. Изменение курса EUR к MRU в процентном соотношении составило 2.40.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в мавританские угии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Мавританская угия
|1 EUR
|43,19460 MRU
|5 EUR
|215,97300 MRU
|10 EUR
|431,94600 MRU
|20 EUR
|863,89200 MRU
|50 EUR
|2 159,73000 MRU
|100 EUR
|4 319,46000 MRU
|250 EUR
|10 798,65000 MRU
|500 EUR
|21 597,30000 MRU
|1000 EUR
|43 194,60000 MRU
|2000 EUR
|86 389,20000 MRU
|5000 EUR
|215 973,00000 MRU
|10000 EUR
|431 946,00000 MRU