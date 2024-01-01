Евро в мавританские угии

Сконвертируйте EUR в MRU по реальному обменному курсу

1 000 eur
43 194,60 mru

€1,000 EUR = UM43,19 MRU

Среднерыночный курс в 13:37
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1 EUR в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий43,196643,1979
Низкий41,980341,9803
В среднем42,567842,6025
Изменить2.28%2.40%
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Соотношение 1 EUR к MRU

За последние 30 дней максимальный курс EUR к MRU составил 43,1966, а минимальный — 41,9803. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 42,5678. Изменение курса EUR к MRU в процентном соотношении составило 2.28.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к MRU составил 43,1979, а минимальный — 41,9803. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 42,6025. Изменение курса EUR к MRU в процентном соотношении составило 2.40.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,485156,5153,933
1 GBP1,29811,1481,776108,5491,927203,1645,105
1 CHF1,1310,87111,54894,561,679176,9834,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1051,085114,3662,873

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Как произвести расчет конвертации из евро в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Мавританская угия
1 EUR43,19460 MRU
5 EUR215,97300 MRU
10 EUR431,94600 MRU
20 EUR863,89200 MRU
50 EUR2 159,73000 MRU
100 EUR4 319,46000 MRU
250 EUR10 798,65000 MRU
500 EUR21 597,30000 MRU
1000 EUR43 194,60000 MRU
2000 EUR86 389,20000 MRU
5000 EUR215 973,00000 MRU
10000 EUR431 946,00000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Евро
1 MRU0,02315 EUR
5 MRU0,11576 EUR
10 MRU0,23151 EUR
20 MRU0,46302 EUR
50 MRU1,15755 EUR
100 MRU2,31510 EUR
250 MRU5,78775 EUR
500 MRU11,57550 EUR
1000 MRU23,15100 EUR
2000 MRU46,30200 EUR
5000 MRU115,75500 EUR
10000 MRU231,51000 EUR