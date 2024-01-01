Австралийские доллары в мавританские угии

Сконвертируйте AUD в MRU по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = UM26,16 MRU

Среднерыночный курс в 19:40
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График изменения обменного курса AUD к MRU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 AUD в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий26,761027,4405
Низкий26,060626,0606
В среднем26,375126,6358
Изменение-1.54%0.33%
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Соотношение 1 AUD к MRU

За последние 30 дней максимальный курс AUD к MRU составил 26,7610, а минимальный — 26,0606. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 26,3751. Изменение курса AUD к MRU в процентном соотношении составило -1.54.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к MRU составил 27,4405, а минимальный — 26,0606. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 26,6358. Изменение курса AUD к MRU в процентном соотношении составило 0.33.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,390,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9691,2052,167197,2191,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,40311,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Мавританская угия
1 AUD26,16170 MRU
5 AUD130,80850 MRU
10 AUD261,61700 MRU
20 AUD523,23400 MRU
50 AUD1 308,08500 MRU
100 AUD2 616,17000 MRU
250 AUD6 540,42500 MRU
500 AUD13 080,85000 MRU
1000 AUD26 161,70000 MRU
2000 AUD52 323,40000 MRU
5000 AUD130 808,50000 MRU
10000 AUD261 617,00000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Австралийский доллар
1 MRU0,03822 AUD
5 MRU0,19112 AUD
10 MRU0,38224 AUD
20 MRU0,76448 AUD
50 MRU1,91120 AUD
100 MRU3,82239 AUD
250 MRU9,55598 AUD
500 MRU19,11195 AUD
1000 MRU38,22390 AUD
2000 MRU76,44780 AUD
5000 MRU191,11950 AUD
10000 MRU382,23900 AUD