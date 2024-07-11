История обменного курса евро–мавританские угии

Обменный курс евро/мавританские угии сейчас составляет 43,197, отражая изменение в размере -0.245% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.686% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/мавританские угии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 43,333, и минимумом, равным 42,895, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.373% увеличение стоимости.