اليورو إلى الأوغوية الموريتانية Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى الأوغوية الموريتانية history summary. This is the اليورو (EUR) إلى الأوغوية الموريتانية (MRU) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and MRU historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى الأوغوية الموريتانية exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى الأوغوية الموريتانية is currently ٤٢٫٠٣٢ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.104% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى الأوغوية الموريتانية has fluctuated between a high of ٤٢٫٢٧٧ on 19-06-2024 and a low of ٤١٫٨٦٩ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a 0.320% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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