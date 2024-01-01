50 أوقية موريتانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MRU إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

50 mru
29.33 czk

1.00000 MRU = 0.58666 CZK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MRU0.58666 CZK
5 MRU2.93332 CZK
10 MRU5.86665 CZK
20 MRU11.73330 CZK
50 MRU29.33325 CZK
100 MRU58.66650 CZK
250 MRU146.66625 CZK
500 MRU293.33250 CZK
1000 MRU586.66500 CZK
2000 MRU1173.33000 CZK
5000 MRU2933.32500 CZK
10000 MRU5866.65000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mauritanian Ouguiya
1 CZK1.70455 MRU
5 CZK8.52275 MRU
10 CZK17.04550 MRU
20 CZK34.09100 MRU
50 CZK85.22750 MRU
100 CZK170.45500 MRU
250 CZK426.13750 MRU
500 CZK852.27500 MRU
1000 CZK1704.55000 MRU
2000 CZK3409.10000 MRU
5000 CZK8522.75000 MRU
10000 CZK17045.50000 MRU