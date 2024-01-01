5 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أوقية موريتانية

تحويل CZK إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

5 czk
8.59 mru

Kč1.000 CZK = UM1.719 MRU

Mid-market exchange rate at 21:43
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CZK إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.134.30791.79536.6860.946
1 USD0.91510.7831,370.283.93983.96133.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.235.029107.18142.8351.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mauritanian Ouguiya
1 CZK١٫٧١٨٨٦ MRU
5 CZK٨٫٥٩٤٣٠ MRU
10 CZK١٧٫١٨٨٦٠ MRU
20 CZK٣٤٫٣٧٧٢٠ MRU
50 CZK٨٥٫٩٤٣٠٠ MRU
100 CZK١٧١٫٨٨٦٠٠ MRU
250 CZK٤٢٩٫٧١٥٠٠ MRU
500 CZK٨٥٩٫٤٣٠٠٠ MRU
1000 CZK١٬٧١٨٫٨٦٠٠٠ MRU
2000 CZK٣٬٤٣٧٫٧٢٠٠٠ MRU
5000 CZK٨٬٥٩٤٫٣٠٠٠٠ MRU
10000 CZK١٧٬١٨٨٫٦٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MRU٠٫٥٨١٧٨ CZK
5 MRU٢٫٩٠٨٩١ CZK
10 MRU٥٫٨١٧٨١ CZK
20 MRU١١٫٦٣٥٦٢ CZK
50 MRU٢٩٫٠٨٩٠٥ CZK
100 MRU٥٨٫١٧٨١٠ CZK
250 MRU١٤٥٫٤٤٥٢٥ CZK
500 MRU٢٩٠٫٨٩٠٥٠ CZK
1000 MRU٥٨١٫٧٨١٠٠ CZK
2000 MRU١٬١٦٣٫٥٦٢٠٠ CZK
5000 MRU٢٬٩٠٨٫٩٠٥٠٠ CZK
10000 MRU٥٬٨١٧٫٨١٠٠٠ CZK