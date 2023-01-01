شيكل إسرائيلي جديد إلى أوقية موريتانية

تحويل ILS إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
9971.04 mru

1.00000 ILS = 9.97104 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
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ILS إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mauritanian Ouguiya
1 ILS9.97104 MRU
5 ILS49.85520 MRU
10 ILS99.71040 MRU
20 ILS199.42080 MRU
50 ILS498.55200 MRU
100 ILS997.10400 MRU
250 ILS2492.76000 MRU
500 ILS4985.52000 MRU
1000 ILS9971.04000 MRU
2000 ILS19942.08000 MRU
5000 ILS49855.20000 MRU
10000 ILS99710.40000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Israeli New Sheqel
1 MRU0.10029 ILS
5 MRU0.50145 ILS
10 MRU1.00290 ILS
20 MRU2.00580 ILS
50 MRU5.01450 ILS
100 MRU10.02900 ILS
250 MRU25.07250 ILS
500 MRU50.14500 ILS
1000 MRU100.29000 ILS
2000 MRU200.58000 ILS
5000 MRU501.45000 ILS
10000 MRU1002.90000 ILS