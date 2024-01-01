Yeni İsrail şekelinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile ILS → MRU çevirin

1.000 ils
10.956,10 mru

1.00000 ILS = 10.95610 MRU

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moritanya Ouguiyası
1 ILS10.95610 MRU
5 ILS54.78050 MRU
10 ILS109.56100 MRU
20 ILS219.12200 MRU
50 ILS547.80500 MRU
100 ILS1095.61000 MRU
250 ILS2739.02500 MRU
500 ILS5478.05000 MRU
1000 ILS10956.10000 MRU
2000 ILS21912.20000 MRU
5000 ILS54780.50000 MRU
10000 ILS109561.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Yeni İsrail Şekeli
1 MRU0.09127 ILS
5 MRU0.45637 ILS
10 MRU0.91273 ILS
20 MRU1.82546 ILS
50 MRU4.56365 ILS
100 MRU9.12731 ILS
250 MRU22.81827 ILS
500 MRU45.63655 ILS
1000 MRU91.27310 ILS
2000 MRU182.54620 ILS
5000 MRU456.36550 ILS
10000 MRU912.73100 ILS