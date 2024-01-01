Türk lirasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile TRY → MRU çevirin

1.000 try
1.297,86 mru

1.00000 TRY = 1.29786 MRU

23:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0776589.44931.450621.650940.9478918.3669
1 GBP1.1697111.2605104.6271.696761.931061.1087621.4833
1 USD0.927950.793336183.0041.34611.531980.879617.0435
1 INR0.01117950.00955780.012047610.01621730.01845670.01059710.205333

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Moritanya Ouguiyası
1 TRY1.29786 MRU
5 TRY6.48930 MRU
10 TRY12.97860 MRU
20 TRY25.95720 MRU
50 TRY64.89300 MRU
100 TRY129.78600 MRU
250 TRY324.46500 MRU
500 TRY648.93000 MRU
1000 TRY1297.86000 MRU
2000 TRY2595.72000 MRU
5000 TRY6489.30000 MRU
10000 TRY12978.60000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Türk Lirası
1 MRU0.77050 TRY
5 MRU3.85250 TRY
10 MRU7.70501 TRY
20 MRU15.41002 TRY
50 MRU38.52505 TRY
100 MRU77.05010 TRY
250 MRU192.62525 TRY
500 MRU385.25050 TRY
1000 MRU770.50100 TRY
2000 MRU1541.00200 TRY
5000 MRU3852.50500 TRY
10000 MRU7705.01000 TRY