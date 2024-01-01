Romanya leyinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile RON → MRU çevirin

1.000 ron
8.648,14 mru

1.00000 RON = 8.64814 MRU

18:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0765589.36151.451141.651780.94742518.3538
1 GBP1.1696811.25915104.5191.697271.931951.1081821.4669
1 USD0.92890.794187183.00731.347951.534330.8800517.0487
1 INR0.01119050.009567670.012047110.01623890.01848430.01060210.205388

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Romanya leyinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moritanya Ouguiyası
1 RON8.64814 MRU
5 RON43.24070 MRU
10 RON86.48140 MRU
20 RON172.96280 MRU
50 RON432.40700 MRU
100 RON864.81400 MRU
250 RON2162.03500 MRU
500 RON4324.07000 MRU
1000 RON8648.14000 MRU
2000 RON17296.28000 MRU
5000 RON43240.70000 MRU
10000 RON86481.40000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Rumen Leyi
1 MRU0.11563 RON
5 MRU0.57816 RON
10 MRU1.15632 RON
20 MRU2.31264 RON
50 MRU5.78160 RON
100 MRU11.56320 RON
250 MRU28.90800 RON
500 MRU57.81600 RON
1000 MRU115.63200 RON
2000 MRU231.26400 RON
5000 MRU578.16000 RON
10000 MRU1156.32000 RON