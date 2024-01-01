5.000 Romanya leyinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile RON → MRU çevirin

1,000L RON = 8,464UM MRU

23:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 RON → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,73848,9283
Düşük8,42738,4273
Ortalama8,59708,7404
Değişim-2.32%-4.38%
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1 RON → MRU istatistikleri

RON → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,7384, en düşük 8,4273 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,5970 oldu. RON → MRU kurundaki değişiklik -2.32 değerindeydi.

RON → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,9283, en düşük 8,4273 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,7404 oldu. RON → MRU kurundaki değişiklik -4.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,398
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,419
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,2
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,905

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moritanya ouguiyası
1 RON8,46394 MRU
5 RON42,31970 MRU
10 RON84,63940 MRU
20 RON169,27880 MRU
50 RON423,19700 MRU
100 RON846,39400 MRU
250 RON2.115,98500 MRU
500 RON4.231,97000 MRU
1000 RON8.463,94000 MRU
2000 RON16.927,88000 MRU
5000 RON42.319,70000 MRU
10000 RON84.639,40000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Rumen Leyi
1 MRU0,11815 RON
5 MRU0,59074 RON
10 MRU1,18148 RON
20 MRU2,36296 RON
50 MRU5,90740 RON
100 MRU11,81480 RON
250 MRU29,53700 RON
500 MRU59,07400 RON
1000 MRU118,14800 RON
2000 MRU236,29600 RON
5000 MRU590,74000 RON
10000 MRU1.181,48000 RON