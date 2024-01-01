1 Moritanya ouguiyasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MRU → RON çevirin

1 mru
0,12 ron

1,000 MRU = 0,1179 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Rumen Leyi
1 MRU0,11786 RON
5 MRU0,58929 RON
10 MRU1,17858 RON
20 MRU2,35716 RON
50 MRU5,89290 RON
100 MRU11,78580 RON
250 MRU29,46450 RON
500 MRU58,92900 RON
1000 MRU117,85800 RON
2000 MRU235,71600 RON
5000 MRU589,29000 RON
10000 MRU1.178,58000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moritanya Ouguiyası
1 RON8,48481 MRU
5 RON42,42405 MRU
10 RON84,84810 MRU
20 RON169,69620 MRU
50 RON424,24050 MRU
100 RON848,48100 MRU
250 RON2.121,20250 MRU
500 RON4.242,40500 MRU
1000 RON8.484,81000 MRU
2000 RON16.969,62000 MRU
5000 RON42.424,05000 MRU
10000 RON84.848,10000 MRU