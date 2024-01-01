Singapur dolarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile SGD → MRU çevirin

1.000 sgd
29.714 mru

1.00000 SGD = 29.71400 MRU

20:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.07789.40181.450561.651330.94735518.3683
1 GBP1.1697611.25985104.581.696831.931691.1081821.4869
1 USD0.92850.793745183.011.346851.533270.8796517.0551
1 INR0.01118550.009562040.012046710.01622520.01847090.01059690.205458

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Moritanya Ouguiyası
1 SGD29.71400 MRU
5 SGD148.57000 MRU
10 SGD297.14000 MRU
20 SGD594.28000 MRU
50 SGD1485.70000 MRU
100 SGD2971.40000 MRU
250 SGD7428.50000 MRU
500 SGD14857.00000 MRU
1000 SGD29714.00000 MRU
2000 SGD59428.00000 MRU
5000 SGD148570.00000 MRU
10000 SGD297140.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Singapur Doları
1 MRU0.03365 SGD
5 MRU0.16827 SGD
10 MRU0.33654 SGD
20 MRU0.67308 SGD
50 MRU1.68271 SGD
100 MRU3.36542 SGD
250 MRU8.41355 SGD
500 MRU16.82710 SGD
1000 MRU33.65420 SGD
2000 MRU67.30840 SGD
5000 MRU168.27100 SGD
10000 MRU336.54200 SGD