1 Singapur dolarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile SGD → MRU çevirin

1 sgd
29,91 mru

1,000S$ SGD = 29,91UM MRU

20:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MRU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,903129,9031
Düşük29,231728,9547
Ortalama29,441729,2901
Değişim2.27%1.76%
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1 SGD → MRU istatistikleri

SGD → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,9031, en düşük 29,2317 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,4417 oldu. SGD → MRU kurundaki değişiklik 2.27 değerindeydi.

SGD → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,9031, en düşük 28,9547 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,2901 oldu. SGD → MRU kurundaki değişiklik 1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8057,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,911,6740,85291,4617,8244,902
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6374,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Moritanya ouguiyası
1 SGD29,90650 MRU
5 SGD149,53250 MRU
10 SGD299,06500 MRU
20 SGD598,13000 MRU
50 SGD1.495,32500 MRU
100 SGD2.990,65000 MRU
250 SGD7.476,62500 MRU
500 SGD14.953,25000 MRU
1000 SGD29.906,50000 MRU
2000 SGD59.813,00000 MRU
5000 SGD149.532,50000 MRU
10000 SGD299.065,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Singapur Doları
1 MRU0,03344 SGD
5 MRU0,16719 SGD
10 MRU0,33438 SGD
20 MRU0,66875 SGD
50 MRU1,67188 SGD
100 MRU3,34375 SGD
250 MRU8,35938 SGD
500 MRU16,71875 SGD
1000 MRU33,43750 SGD
2000 MRU66,87500 SGD
5000 MRU167,18750 SGD
10000 MRU334,37500 SGD