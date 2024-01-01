Macar forintinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile HUF → MRU çevirin

10.000 huf
1.103,26 mru

1.00000 HUF = 0.11033 MRU

06:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.0728589.06071.453231.653720.94959518.3368
1 GBP1.1713411.25665104.3191.70221.937031.112321.4783
1 USD0.93210.795767183.01321.354551.541430.8851517.0917
1 INR0.01122830.009586020.012046310.01631730.01856840.01066280.205891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Moritanya Ouguiyası
2000 HUF220.65200 MRU
5000 HUF551.63000 MRU
10000 HUF1103.26000 MRU
15000 HUF1654.89000 MRU
20000 HUF2206.52000 MRU
30000 HUF3309.78000 MRU
40000 HUF4413.04000 MRU
50000 HUF5516.30000 MRU
60000 HUF6619.56000 MRU
100000 HUF11032.60000 MRU
150000 HUF16548.90000 MRU
200000 HUF22065.20000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Macar Forinti
1 MRU9.06409 HUF
5 MRU45.32045 HUF
10 MRU90.64090 HUF
20 MRU181.28180 HUF
50 MRU453.20450 HUF
100 MRU906.40900 HUF
250 MRU2266.02250 HUF
500 MRU4532.04500 HUF
1000 MRU9064.09000 HUF
2000 MRU18128.18000 HUF
5000 MRU45320.45000 HUF
10000 MRU90640.90000 HUF