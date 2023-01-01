200000 Macar forintinden Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile HUF → MRU çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Moritanya Ouguiyası
|2000 HUF
|206.57000 MRU
|5000 HUF
|516.42500 MRU
|10000 HUF
|1032.85000 MRU
|15000 HUF
|1549.27500 MRU
|20000 HUF
|2065.70000 MRU
|30000 HUF
|3098.55000 MRU
|40000 HUF
|4131.40000 MRU
|50000 HUF
|5164.25000 MRU
|60000 HUF
|6197.10000 MRU
|100000 HUF
|10328.50000 MRU
|150000 HUF
|15492.75000 MRU
|200000 HUF
|20657.00000 MRU