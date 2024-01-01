Yeni Zelanda dolarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile NZD → MRU çevirin

1.000 nzd
24.431,70 mru

1.00000 NZD = 24.43170 MRU

16:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.075989.32611.452951.652050.94738518.3639
1 GBP1.1695811.25835104.4741.699341.932211.1080421.478
1 USD0.929450.794691183.02451.350451.535510.8805517.0684
1 INR0.01119490.009571770.012044610.01626570.01849460.01060590.205583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Moritanya Ouguiyası
1 NZD24.43170 MRU
5 NZD122.15850 MRU
10 NZD244.31700 MRU
20 NZD488.63400 MRU
50 NZD1221.58500 MRU
100 NZD2443.17000 MRU
250 NZD6107.92500 MRU
500 NZD12215.85000 MRU
1000 NZD24431.70000 MRU
2000 NZD48863.40000 MRU
5000 NZD122158.50000 MRU
10000 NZD244317.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Yeni Zelanda Doları
1 MRU0.04093 NZD
5 MRU0.20465 NZD
10 MRU0.40931 NZD
20 MRU0.81861 NZD
50 MRU2.04652 NZD
100 MRU4.09305 NZD
250 MRU10.23263 NZD
500 MRU20.46525 NZD
1000 MRU40.93050 NZD
2000 MRU81.86100 NZD
5000 MRU204.65250 NZD
10000 MRU409.30500 NZD