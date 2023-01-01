1 Yeni Zelanda dolarından Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile NZD → MRU çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Moritanya Ouguiyası
|1 NZD
|22.81750 MRU
|5 NZD
|114.08750 MRU
|10 NZD
|228.17500 MRU
|20 NZD
|456.35000 MRU
|50 NZD
|1140.87500 MRU
|100 NZD
|2281.75000 MRU
|250 NZD
|5704.37500 MRU
|500 NZD
|11408.75000 MRU
|1000 NZD
|22817.50000 MRU
|2000 NZD
|45635.00000 MRU
|5000 NZD
|114087.50000 MRU
|10000 NZD
|228175.00000 MRU