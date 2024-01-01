5 Moritanya ouguiyasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MRU → NZD çevirin

5 mru
0,21 nzd

1,000 MRU = 0,04248 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Yeni Zelanda Doları
1 MRU0,04248 NZD
5 MRU0,21240 NZD
10 MRU0,42480 NZD
20 MRU0,84960 NZD
50 MRU2,12401 NZD
100 MRU4,24802 NZD
250 MRU10,62005 NZD
500 MRU21,24010 NZD
1000 MRU42,48020 NZD
2000 MRU84,96040 NZD
5000 MRU212,40100 NZD
10000 MRU424,80200 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Moritanya Ouguiyası
1 NZD23,54040 MRU
5 NZD117,70200 MRU
10 NZD235,40400 MRU
20 NZD470,80800 MRU
50 NZD1.177,02000 MRU
100 NZD2.354,04000 MRU
250 NZD5.885,10000 MRU
500 NZD11.770,20000 MRU
1000 NZD23.540,40000 MRU
2000 NZD47.080,80000 MRU
5000 NZD117.702,00000 MRU
10000 NZD235.404,00000 MRU