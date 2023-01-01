5 Yeni Zelanda dolarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile NZD → MRU çevirin

5 nzd
114,09 mru

1.00000 NZD = 22.81750 MRU

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NZD → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 MRU
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Moritanya Ouguiyası
1 NZD22.81750 MRU
5 NZD114.08750 MRU
10 NZD228.17500 MRU
20 NZD456.35000 MRU
50 NZD1140.87500 MRU
100 NZD2281.75000 MRU
250 NZD5704.37500 MRU
500 NZD11408.75000 MRU
1000 NZD22817.50000 MRU
2000 NZD45635.00000 MRU
5000 NZD114087.50000 MRU
10000 NZD228175.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Yeni Zelanda Doları
1 MRU0.04383 NZD
5 MRU0.21913 NZD
10 MRU0.43826 NZD
20 MRU0.87652 NZD
50 MRU2.19130 NZD
100 MRU4.38260 NZD
250 MRU10.95650 NZD
500 MRU21.91300 NZD
1000 MRU43.82600 NZD
2000 MRU87.65200 NZD
5000 MRU219.13000 NZD
10000 MRU438.26000 NZD