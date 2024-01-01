2.000 Moritanya ouguiyasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MRU → TRY çevirin

2.000 mru
1.632,16 try

1,000 MRU = 0,8161 TRY

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Türk Lirası
1 MRU0,81608 TRY
5 MRU4,08041 TRY
10 MRU8,16082 TRY
20 MRU16,32164 TRY
50 MRU40,80410 TRY
100 MRU81,60820 TRY
250 MRU204,02050 TRY
500 MRU408,04100 TRY
1000 MRU816,08200 TRY
2000 MRU1.632,16400 TRY
5000 MRU4.080,41000 TRY
10000 MRU8.160,82000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Moritanya Ouguiyası
1 TRY1,22537 MRU
5 TRY6,12685 MRU
10 TRY12,25370 MRU
20 TRY24,50740 MRU
50 TRY61,26850 MRU
100 TRY122,53700 MRU
250 TRY306,34250 MRU
500 TRY612,68500 MRU
1000 TRY1.225,37000 MRU
2000 TRY2.450,74000 MRU
5000 TRY6.126,85000 MRU
10000 TRY12.253,70000 MRU