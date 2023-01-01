250 Yeni İsrail şekelinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile ILS → MRU çevirin

250 ils
2.495,97 mru

1.00000 ILS = 9.98386 MRU

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 MRU
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

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ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moritanya Ouguiyası
1 ILS9.98386 MRU
5 ILS49.91930 MRU
10 ILS99.83860 MRU
20 ILS199.67720 MRU
50 ILS499.19300 MRU
100 ILS998.38600 MRU
250 ILS2495.96500 MRU
500 ILS4991.93000 MRU
1000 ILS9983.86000 MRU
2000 ILS19967.72000 MRU
5000 ILS49919.30000 MRU
10000 ILS99838.60000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Yeni İsrail Şekeli
1 MRU0.10016 ILS
5 MRU0.50081 ILS
10 MRU1.00162 ILS
20 MRU2.00324 ILS
50 MRU5.00810 ILS
100 MRU10.01620 ILS
250 MRU25.04050 ILS
500 MRU50.08100 ILS
1000 MRU100.16200 ILS
2000 MRU200.32400 ILS
5000 MRU500.81000 ILS
10000 MRU1001.62000 ILS