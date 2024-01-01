5.000 Moritanya ouguiyasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MRU → ILS çevirin

5.000 mru
472,85 ils

1,000 MRU = 0,09457 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Yeni İsrail Şekeli
1 MRU0,09457 ILS
5 MRU0,47285 ILS
10 MRU0,94571 ILS
20 MRU1,89141 ILS
50 MRU4,72853 ILS
100 MRU9,45705 ILS
250 MRU23,64263 ILS
500 MRU47,28525 ILS
1000 MRU94,57050 ILS
2000 MRU189,14100 ILS
5000 MRU472,85250 ILS
10000 MRU945,70500 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moritanya Ouguiyası
1 ILS10,57410 MRU
5 ILS52,87050 MRU
10 ILS105,74100 MRU
20 ILS211,48200 MRU
50 ILS528,70500 MRU
100 ILS1.057,41000 MRU
250 ILS2.643,52500 MRU
500 ILS5.287,05000 MRU
1000 ILS10.574,10000 MRU
2000 ILS21.148,20000 MRU
5000 ILS52.870,50000 MRU
10000 ILS105.741,00000 MRU