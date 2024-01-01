250 أوقية موريتانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MRU إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

250 mru
22.29 ils

1.00000 MRU = 0.08916 ILS

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Israeli New Sheqel
1 MRU0.08916 ILS
5 MRU0.44580 ILS
10 MRU0.89160 ILS
20 MRU1.78320 ILS
50 MRU4.45800 ILS
100 MRU8.91601 ILS
250 MRU22.29002 ILS
500 MRU44.58005 ILS
1000 MRU89.16010 ILS
2000 MRU178.32020 ILS
5000 MRU445.80050 ILS
10000 MRU891.60100 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mauritanian Ouguiya
1 ILS11.21580 MRU
5 ILS56.07900 MRU
10 ILS112.15800 MRU
20 ILS224.31600 MRU
50 ILS560.79000 MRU
100 ILS1121.58000 MRU
250 ILS2803.95000 MRU
500 ILS5607.90000 MRU
1000 ILS11215.80000 MRU
2000 ILS22431.60000 MRU
5000 ILS56079.00000 MRU
10000 ILS112158.00000 MRU